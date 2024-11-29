Европейские страны усиливают готовность населения к военным угрозам со стороны РФ
Растущая напряженность в Европе, вызванная полномасштабным вторжением России в Украину, побудила европейские страны пересмотреть подходы к гражданской обороне. Финляндия, Швеция, Норвегия и Германия предпринимают активные шаги для повышения готовности населения к чрезвычайным ситуациям и потенциальным военным конфликтам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Германия
Германия работает над приложением, которое поможет находить ближайшие бункеры. По оценкам, в стране насчитывается менее 600 общественных убежищ, способных вместить 480 тысяч человек, что недостаточно для 84-миллионного населения.
В рамках нового национального плана предусмотрено строительство новых укрытий и адаптация существующих помещений, включая метро и подвалы. Законодательно обяжут проектировать безопасные укрытия в новых домах.
Швеция
Швеция распространила 32-страничную брошюру "Если наступит кризис или война". Она содержит рекомендации по системам оповещения, запасам воды и продуктов, теплой одежде, радио на батарейках и другим средствам выживания. Власти подчеркивают, что в случае нападения каждый житель должен внести вклад в защиту демократии страны.
Финляндия
В Финляндии разработано руководство по подготовке к кризисам. Жителям предлагают проверить запасы провизии, воды и средств связи. Сайт 72tuntia.fi учит граждан справляться с отключениями воды, лесными пожарами и другими чрезвычайными ситуациями. Популярность курсов подготовки к войне и спрос на батарейные радиоприемники выросли.
Норвегия
Норвежская брошюра о гражданской обороне, распространенная среди 2,6 миллиона домохозяйств, призывает хранить недельный запас непортящихся продуктов, таблеток йода и наличных денег. Уделено внимание цифровой безопасности и защите от информационных угроз.
Реакция населения
Меры стран вызвали смешанную реакцию. Некоторые граждане поддерживают инициативы, запасаясь водой и провизией. Другие выражают обеспокоенность низкой осведомленностью населения и экономическими трудностями, мешающими выполнению рекомендаций.
Эксперты предупреждают, что риск конфликта в Европе остается высоким. Участие Финляндии и Швеции в НАТО, укрепление обороны и усиление гражданской готовности отражают серьезность восприятия угроз в регионе.
Угроза НАТО
Российские ракеты и дроны неоднократно нарушали воздушное пространство стран НАТО. Кроме того, российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности атаковать военные объекты США, Великобритании и Франции. Такое заявление прозвучало после того, как Украина получила разрешение от западных партнеров использовать переданные ракеты для ударов по территории России.
Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что россияне якобы не представляют для НАТО той угрозы, которая была в феврале 2022 года. Он считает, что качество российской армии ухудшилось.
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