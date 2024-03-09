Туск на встрече с фермерами заявил, что не будет закрывать польскую границу

Сегодня прошла встреча польского правительства с лидерами фермерских протестов. Встреча завершилась безрезультатно, поскольку никакого соглашения не было достигнуто.

Один из лидеров фермерских протестов Анджей Собоцинский, участвовавший во встрече, рассказал изданию, что разговор с правительством был о "мелочах", а премьер Туск сказал фермерам, что у него "связаны руки", но пообещал попытаться убедить Еврокомиссию пойти на уступки по так называемому "Зеленому соглашению".

"Что касается границы, то он сказал, что не будет закрывать границу. Он лучше выведет избыток зерна с польского рынка... Это было бы определенным решением проблемы, потому что дало бы фермерам возможность опорожнить свои склады и собирать новый урожай", - сказал Собоцинский.

Блокада на границе с Польшей

Напомним, польские фермеры блокируют движение грузовиков на границе с Украиной. Фермеры выступают против транзита украинского зерна через Польшу, потому что считают, что оно может оставаться на польском рынке.

Кроме того, польские фермеры используют блокаду границы с Украиной, которая находится в войне с РФ, для давления на собственное правительство и Еврокомиссию, чтобы получить уступки по так называемому "Зеленому соглашению".

Недавно польский премьер Дональд Туск заявил, что Варшава и Киев якобы обсуждают возможность временного закрытия общей границы для торговли. Однако в Украине обсуждение такого вопроса опровергли.

Кроме того, глава украинского правительства Денис Шмыгаль предложил Польше план урегулирования кризиса на границе. А президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина будет защищать свой бизнес, если не удастся разрешить кризис на границе с Польшей.

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