Туск заявил, что договорился с Зеленским о взаимных визитах в начале следующего года

Премьер-министр Польши Дональд Туск планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он может посетить Киев в начале 2025 года.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил сам Туск после встречи со своим эстонским коллегой Кристеном Михалом.

Как рассказал Туск, он договорился о взаимных визитах с Зеленским в начале следующего года.

"Я имел вчера длинный разговор с президентом Зеленским. Мы договорились с украинским президентом о визите и ответном визите в ближайшие дни. Я буду в Украине в начале года. Президент Зеленский приедет к нам в этот важный момент, когда Польша начнет председательствовать в Совете ЕС", - говорит Туск.

По его словам, сейчас Польша и Эстония "активны в создании политического сценария", предусматривающего окончание войны в Украине справедливым способом, приемлемым для Киева и союзников.

"Таким образом, который прежде всего обеспечит наши интересы и нашу безопасность. Это очень важно, чтобы перед российской угрозой, продолжающейся войной, была солидарность с Украиной стран, которые хорошо и мудро строят будущее региона с точки зрения наших интересов и нашей безопасности", - добавил Туск.

Заявления Туска

На днях премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мирные переговоры для завершения войны между Украиной и Россией могут начаться уже этой зимой. Он рассказал, что после начала председательства Польши в ЕС, которое начнется 1 января, он "проведет ряд переговоров, которые прежде всего касаются ситуации за восточной границей Польши".

Позже Зеленский рассказал, что провел разговор с Туском. Они обсудили работу и планы на период председательства Польши в ЕС.

Стоит напомнить, что сейчас разговоры об урегулировании войны в Украине активизировались, однако Кремль одновременно усилил обстрелы. В частности, глава МИД Украины Андрей Сибига считает, что Москва стремится к повторению форматов вроде Ялты-2 или Минска-3, а не справедливого мира.