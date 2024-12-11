Туск заявив, що домовився із Зеленським про взаємні візити на початку наступного року

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск планує зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським. Він може відвідати Київ на початку 2025 року.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив сам Туск після зустрічі зі своїм естонським колегою Крістеном Міхалом.

Як розповів Туск, він домовився про взаємні візити із Зеленським на початку наступного року.

"Я мав учора розмову з президентом Зеленським. Ми домовилися з українським президентом про візит і візит-відповідь найближчими днями. Я буду в Україні на початку року. Президент Зеленський приїде до нас у цей важливий момент, коли Польща почне головувати в Раді ЄС", - каже Туск.

За його словами, наразі Польща та Естонія "активні у створенні політичного сценарію", що передбачає закінчення війни в Україні в справедливий спосіб, прийнятний для Києва та союзників.

"У такий спосіб, який передусім забезпечить наші інтереси й нашу безпеку. Це дуже важливо, щоб перед російською загрозою, триваючою війною, була солідарність з Україною країн, які добре і мудро будують майбутнє регіону з погляду наших інтересів і нашої безпеки", - додав Туск.

Заяви Туска

Днями прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що мирні переговори для завершення війни між Україною та Росією можуть розпочатися вже цієї зими. Він розповів, що після початку головування Польщі в ЄС, яке розпочнеться 1 січня, він "проведе низку переговорів, які насамперед стосуються ситуації за східним кордоном Польщі".

Пізніше Зеленський розповів, що провів розмову з Туском. Вони обговорили спільну роботу та плани на період головування Польщі в ЄС.

Варто нагадати, що наразі розмови про врегулювання війни в Україні активізувалися, однак Кремль одночасно посилив обстріли. Зокрема, глава МЗС України Андрій Сибіга вважає, що Москва прагне повторення форматів на кшталт Ялти-2 чи Мінська-3, а не справедливого миру.