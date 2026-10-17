Туск предупредил о серьезной эскалации в гибридной войне России против Европы

В ближайшие несколько месяцев в гибридной войне России против Европы может произойти новая серьезная эскалация.

Об этом предупредил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на WP Wiadomosci .

Журналисты попросили главу польского правительства прокомментировать заявление бывшего председателя Совета национальной безопасности Яцека Севери. Последний недавно утверждал, что этой зимой гибридная война России против Европы может достичь "решающего аккорда".

Туск подчеркнул, что не делает прогнозы, а опирается на информацию и конкретные рекомендации спецслужб Украины, Польши и союзников. По его словам, это дает основания ожидать "эскалации еще до Рождества".

Польский премьер также предупредил о сложной зиме, особенно в вопросах безопасности границ и железнодорожной инфраструктуры.

Кроме того, Туск призвал готовиться к новым диверсиям и провокациям на территории Польши, которые могут происходить чаще и в большем масштабе. Он напомнил, что в Латвии уже замечали людей в военной форме.

"Литва ожидает какой-то серьезной провокации. Зато одно очевидно: Россия будет усиливать эту эскалацию и будет проверять нашу реакцию - в этом и заключается проблема", - предупредил Туск.