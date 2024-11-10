Туск заявил о подготовке США "решений" по Украине. В МИД ответили

Что сказал Туск

Как цитирует "Польское радио" , Туск прокомментировал так называемый "мирный план" Дональда Трампа, который публикуют западные СМИ. Польский премьер подчеркнул, что такой план, вероятно, только на стадии подготовки.

По его словам, в ближайшее время можно ожидать от США декларации, в частности, о дате прекращения огня, на какой границе он будет действовать, и гарантиях безопасности для Украины.

При этом Туск заявил, что решения по войне в Украине "не могут приниматься через головы не только украинцев, но и наши".

Реакция Украины

Спикер МИД Украины Георгий Тихий поблагодарил премьер-министра Польши за подтверждение приверженности принципу "ничего об Украине без Украины". Украина подчеркивает на необходимости соблюдения этого принципа.

Спикер добавил, что только Украина может определять путь к миру, поскольку на ее территории идет война.

"Война идет на украинской земле, поэтому именно Украина будет определять параметры пути к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру. В интересах всех миролюбивых государств - справедливое завершение российской агрессии против Украины с уважением к суверенитету и территориальной целостности нашего государства, международному праву, целям и принципам Устава ООН", - отметил Тихий.