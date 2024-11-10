Туск заявил о подготовке США "решений" по Украине. В МИД ответили

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что США якобы готовят важные "решения" по Украине. В МИД напомнили, что Украина сама должна определять путь к миру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Министерства иностранных дел Георгия Тихого.
Как цитирует "Польское радио" , Туск прокомментировал так называемый "мирный план" Дональда Трампа, который публикуют западные СМИ. Польский премьер подчеркнул, что такой план, вероятно, только на стадии подготовки.
По его словам, в ближайшее время можно ожидать от США декларации, в частности, о дате прекращения огня, на какой границе он будет действовать, и гарантиях безопасности для Украины.
При этом Туск заявил, что решения по войне в Украине "не могут приниматься через головы не только украинцев, но и наши".
Спикер МИД Украины Георгий Тихий поблагодарил премьер-министра Польши за подтверждение приверженности принципу "ничего об Украине без Украины". Украина подчеркивает на необходимости соблюдения этого принципа.
Спикер добавил, что только Украина может определять путь к миру, поскольку на ее территории идет война.
"Война идет на украинской земле, поэтому именно Украина будет определять параметры пути к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру. В интересах всех миролюбивых государств - справедливое завершение российской агрессии против Украины с уважением к суверенитету и территориальной целостности нашего государства, международному праву, целям и принципам Устава ООН", - отметил Тихий.
За последние дни западные СМИ опубликовали по меньшей мере две версии так называемого "мирного плана" Дональда Трампа по Украине.
The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к Трампу, написало, что план состоит в том, что Украина пообещает не вступать в НАТО в течение 20 лет, а в обмен США будут поставлять оружие. Кроме того, Украине якобы придется отказаться от примерно 20% территории.
По другой версии, опубликованной The Telegraph, Трамп может призвать европейские и британские войска обеспечить 800-мильную (1200 км) буферную зону между войсками Украины и РФ.
Следует добавить, что сам Трамп не раскрывал детали своего предложения.
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