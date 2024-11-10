Туск заявив про підготовку США "рішень" щодо України. В МЗС відповіли

Що сказав Туск

Як цитує "Польське радіо", Туск прокоментував так званий "мирний план" Дональда Трампа, який публікують західні ЗМІ. Польський прем'єр підкреслив, що такий план, ймовірно, лише на стадії підготовки.

За його словами, найближчим часом можна очікувати від США декларації, зокрема щодо дати припинення вогню, на якому кордоні воно діятиме, та гарантій безпеки для України.

При цьому Туск заявив, що рішення щодо війни в Україні "не можуть ухвалюватися через голови не лише українців, а й наші".

Реакція України

Речник МЗС України Георгій Тихий подякував премʼєр-міністру Польщі за підтвердження відданості принципу "нічого про Україну без України". Україна наголошує на необхідності неухильного дотримання цього принципу.

Речник додав, що лише Україна може визначати шлях до миру, оскільки на її території точиться війна.

"Війна йде на українській землі, тож саме Україна визначатиме параметри шляху до всеосяжного, справедливого та стійкого миру. В інтересах усіх миролюбних держав - справедливе завершення російської агресії проти України із повагою до суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, міжнародного права, цілей та принципів Статуту ООН", - зазначив Тихий.