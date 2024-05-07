Туск призвал ЕС потратить на оборону 100 млрд евро, а также создать совместную систему ПВО

Выступая вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, Туск заявил, что долгие дебаты по вопросу повышения обороноспособности блока должны вскоре завершиться принятием решения.

"Много денег, хорошо и разумно потраченных на безопасность Европы, надолго удержат войну от границ Европы. Может быть, навсегда", - заявил Туск на экономической конференции в Катовице.

Фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен "восстановить, пополнить и трансформировать" свои вооруженные силы, поддержав призыв Туска к созданию противовоздушной обороны.

Туск предупредил, что региону необходимо потратить ближайшие годы на повышение военной готовности, достаточной для того, чтобы служить сдерживающим фактором против потенциальных противников. Он также призвал блок укрепить внешнюю границу.

"Европейские границы необходимо защищать, потому что они стали границами между континентом мира и агрессорами, которые готовят нам войну, в том числе и гибридными методами", - заявил Туск.