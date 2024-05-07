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Туск закликав ЄС витратити на оборону 100 млрд євро, а також створити спільну систему ППО

Фото: Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європейський Союз має мобілізувати щонайменше 100 млрд євро на оборону та створити спільну систему протиповітряної оборони.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Виступаючи разом із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, Туск заявив, що довгі дебати щодо підвищення обороноздатності блоку мають незабаром завершитися ухваленням рішення.

"Багато грошей, які добре і розумно витрачені на безпеку Європи, надовго утримають війну від кордонів Європи. Можливо, назавжди", - заявив Туск на економічній конференції в Катовіце.

Фон дер Ляєн заявила, що ЄС має "відновити, поповнити та трансформувати" свої збройні сили, підтримавши заклик Туска до створення протиповітряної оборони.

Туск попередив, що регіону необхідно витратити найближчі роки на підвищення військової готовності, достатньої для того, щоб бути стримуючим фактором проти потенційних противників. Він також закликав блок зміцнити зовнішній кордон.

"Європейські кордони необхідно захищати, тому що вони стали межами між континентом світу та агресорами, які готують нам війну, у тому числі й гібридними методами", - заявив Туск.

Прем'єр Польщі наполегливо закликає до збільшення видатків на оборону, оскільки війна Росії проти України триває вже третій рік. Варшава вже заявила, що хоче приєднатися до європейської ініціативи "Небесний щит" , до якої наразі входить 21 країна.

Коментарі збіглися з низкою подій, які наголосили на загрозі. Представники служби безпеки в Катовіце заявили, що під час перевірки приміщення, де Туск мав провести позачергове засідання кабінету міністрів, було виявлено пристрої, які можна було використати для прослуховування.

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