Парламент Швейцарии одобрил присоединение страны к европейской инициативе "Небесный щит"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NZZ.

В среду, 10 апреля, Федеральный совет Швейцарии принял решение об участии в европейской инициативе "Небесный щит" (European Sky Shield Initiative) и одобрил заявление о присоединении к меморандуму о взаимопонимании ESSI Cooperative Procurement Framework (MoU).

Сотрудничество направлено на улучшение координации проектов закупок, обучения и логистических аспектов в области наземной противовоздушной обороны.

Европейская инициатива "Небесный щит"

Это немецкая инициатива по наземной противовоздушной обороне в Европе. Инициатива была запущена в августе 2022 года и основана на необходимости укрепления противовоздушной обороны в Европе и более эффективного объединения усилий.

В настоящее время одиннадцать стран подписали декларацию о присоединении к меморандуму о взаимопонимании.