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Парламент Швейцарии одобрил присоединение страны к европейской инициативе "Небесный щит"

Среда 10 апреля 2024 15:10
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Парламент Швейцарии одобрил присоединение страны к европейской инициативе "Небесный щит" Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Швейцария присоединяется к проекту по созданию единой европейской системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NZZ.

В среду, 10 апреля, Федеральный совет Швейцарии принял решение об участии в европейской инициативе "Небесный щит" (European Sky Shield Initiative) и одобрил заявление о присоединении к меморандуму о взаимопонимании ESSI Cooperative Procurement Framework (MoU).

Сотрудничество направлено на улучшение координации проектов закупок, обучения и логистических аспектов в области наземной противовоздушной обороны.

Европейская инициатива "Небесный щит"

Это немецкая инициатива по наземной противовоздушной обороне в Европе. Инициатива была запущена в августе 2022 года и основана на необходимости укрепления противовоздушной обороны в Европе и более эффективного объединения усилий.

В настоящее время одиннадцать стран подписали декларацию о присоединении к меморандуму о взаимопонимании.

В НАТО готовятся к возможным эскалациям

Ранее руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

Его замечания прозвучали на фоне задержки или ограничения военной помощи Украине от США и Евросоюза.

16 января президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что колебания Запада в поддержке Киева и опасения эскалации войны с Россией могут продолжить боевые действия на годы.

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