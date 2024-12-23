Поддержка вступления в ЕС в Украине выросла до максимума

Европейскую интеграцию Украины поддерживают 69% респондентов, что на 14 процентных пунктов больше, чем в феврале 2022 года. Поддержка вступления в Европейский Союз достигла рекордного уровня за весь период мониторинга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы " и Центра Разумкова.

Вступление в Евразийский экономический союз (с Россией, Беларусью и Казахстаном) одобряют 1% украинцев.

Идею не присоединяться ни к одному союзу поддержало 18% респондентов.

Респонденты от 18 до 49 лет на 11,5% чаще сообщали о поддержке вступления в Европейский Союз по сравнению с респондентами, которым за 50 лет. Респонденты, которые до полномасштабного вторжения проживали в центральных и западных областях, на 16% чаще поддерживали евроинтеграцию, чем жители южных и восточных областей.

Опрошенные, которые живут за чертой бедности, на 18% реже выступали за вступление Украины в ЕС, чем бедные и условно состоятельные респонденты.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова с 29 ноября по 14 декабря 2024 года на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Методом face-to-face опрошено 1518 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,6%