Туск резко обратился к спикеру Палаты представителей США из-за Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьера.

"Посмотрите на Одессу, господин Джонсон! Сколько еще аргументов вам нужно, чтобы принять решение?", - обратился польский премьер.

Таким образом Туск призвал спикера Майка Джонсона наконец-то принять решение о финансировании помощи Украине.

Помощь США для Украины

На прошлой неделе государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился в Вашингтоне с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Среди тем была война между Украиной и Россией.

Ранее Блинкен встретился в Мюнхене с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили дальнейшую поддержку со стороны США.

Добавим, что после провала голосования за законопроект Джо Байдена на 106 млрд долларов в помощь Израилю, Украине и Тайваню, в начале февраля этого года был разработан новый законопроект о помощи трем странам на 96 млрд долларов, но без комплекса защиты южной границы США с Мексикой. На нужды Украины в нем предусмотрено более 60 млрд долларов.

13 февраля Сенат утвердил этот документ. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказывается выносить законопроект на голосование.

Джонсон же начал обсуждать с конгрессменами компромиссный вариант законопроекта. В нем Украине предлагается выделить гораздо меньше средств: 47,69 млрд долларов против заявленных 60,06 млрд долларов.

Российский удар по Одессе 15 марта

Российские террористы атаковали сегодня Одессу баллистическими ракетами "Искандер-М", запущенными из временно оккупированного Крыма. Целью террористов из РФ была гражданская инфраструктура.

По прибытии к месту событий медиков и спасателей враг нанес повторный удар. Первоначально было известно о десятках пострадавших, а также погибших.

Более подробно о российской атаке по Одессе - читайте в материале РБК-Украина.

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