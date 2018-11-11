Туск розкритикував політику Трампа в ЄС

Фото: Дональд Туск (European Union 2017 - European Parliament)

Туск вважає, що лідер США ставитися до об'єднаної Європи без належного "ентузіазму"

Голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що президент США Дональд Трамп виступає проти "єдиної і сильної Європи". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Туск заявив, що теперішня політика адміністрації США є першою за всю історію, яка відноситься до об'єднаної Європи "без особливого ентузіазму" і це "м'яко сформульовано".

Європейський лідер повідомив, що в своїх звинуваченнях у бік Трампа він грунтувався тільки на фактах, а не на пропаганді. Туск нагадав президенту США про його участь у червневому саміті G7 в Канаді. Трамп "практично власною рукою" викреслив з підсумкової заяви саміту пасаж про те, що учасники поважають порядок, який базується на принципах і цінностях великої сімки. Він зазначив, що цей пасаж був присутній завжди.

Нагадаємо, Глава Європейської Ради Дональд Туск під час свого виступу на Конгресі Європейської Народної Партії 8 листопада заявив, що якщо хтось підтримує російську агресію в Україні, то не може називатися християнським демократом. Також він зазначив, що не можна погодитися з твердженням, що ефективний захист європейської кордону, території і самобутності означає відмову від правил ліберальної демократії.