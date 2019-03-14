Туск просить лідерів ЄС підготуватися до відстрочення Brexit

Британія ще може переосмислити стратегію щодо Brexit

Лидеры стран Европейского союза должны подготовиться к более длительному процессу выхода Британии из Евросоза (Brexit), чем ожидалось ранее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Европейского совета Дональда Туска.

Туск отметил, что в ходе консультаций в преддверии заседания Европейского совета обратится к лидерам 27 стран ЕС с призывом подготовиться к более длительному Brexit. По его словам, Британия может счесть необходимым переосмыслить свою стратегию по выходу из Евросоюза.

Напомним, ранее бывший министр иностранных дел Великобритании и один из видных представителей Консервативной партии Борис Джонсон заявил, что Brexit все равно состоится 29 марта.

В то же время еврокомиссар по вопросам экономики и финансов Пьер Московиси отметил, что выход Великобритании из ЕС (Brexit) без сделки стал еще более очевидным после провала голосования в парламенте Британии. По его словам, Евросоюз сделал все возможное, чтобы предложить решение, но это было безуспешно. До этого палата общин не поддержала новый вариант соглашения по выходу страны из Европейского союза.