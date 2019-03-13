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Екс-глава МЗС Британії: Brexit відбудеться 29 березня

Новини » Політика    13.03.2019 - 13:34
Екс-глава МЗС Британії: Brexit відбудеться 29 березня
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

Парламент Британії може підтримати вихід з ЄС без угоди

Британія покине Європейський Союз (Brexit) 29 березня після того, як угода буде досягнута. Про це заявив колишній міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон, повідомляє Reuters.

За словами Джонсона, парламент Британії може не підтримати вихід з ЄС без угоди.

"Цілком можливо, що парламент проголосує за те, щоб символічно заявити, що не хоче укладати угоду, але за законом Великобританія покине ЄС 29 березня", - заявив він.

Нагадаємо, парламент Британії сьогодні, 13 березня, проголосує за вихід з ЄС. У разі виходу з ЄС без угоди Великобританія знизить імпортні мита на широкий спектр товарів, щоб уникнути так званого жорсткого кордону між Північною Ірландією та Ірландською республікою.

РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Британії Тереза Мей до цього заявляла, що у разі відхилення парламентом її варіанту угоди про Brexit вихід Британії з Євросоюзу може ніколи не відбутися. Як відомо, Палата громад Британії 12 березня не підтримала новий варіант угоди по Brexit.

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