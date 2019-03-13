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Парламент Британії виступив проти Brexit без угоди

Новини » Політика    13.03.2019 - 21:48
Парламент Британії виступив проти Brexit без угоди
Ілюстративне фото (Max Pixel)

Пропозицію підтримали 312 народних обранців

Британські депутати 13 березня проголосували за поправку до урядового законопроекту, який перешкоджає реалізації виходу Британії з Європейського союзу (Brexit) без операції при будь-яких обставинах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Пропозицію, яку вніс депутат від Консервативної партії Керолайн Спелман, підтримали 312 народних обранців. Проти пропозиції виступили 308 депутатів.

Нагадаємо, раніше колишній міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що Британія покине Європейський союз 29 березня після того, як угода буде досягнута.

Додамо, парламент Британії сьогодні, 13 березня, проголосує за вихід з ЄС. У разі виходу з ЄС без угоди Великобританія знизить імпортні мита на широкий спектр товарів, щоб уникнути так званої жорсткої межі між Північною Ірландією та Ірландською республікою.

РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Британії Тереза Мей до цього заявляла, що у разі відхилення парламентом її варіанту угоди про Brexit вихід Британії з Євросоюзу може ніколи не відбутися. Як відомо, Палата громад Британії 12 березня не підтримала новий варіант угоди щодо Brexit.

Екс-глава МЗС Британії: Brexit відбудеться 29 березня Британський парламент проголосує за вихід з ЄС без угоди
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