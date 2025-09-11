ua en ru
Туск пригрозил ответом тем, кто захочет атаковать Польшу

Четверг 11 сентября 2025 23:33
Туск пригрозил ответом тем, кто захочет атаковать Польшу Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что любые дальнейшие попытки атаковать Польшу, всегда будут иметь адекватный ответ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tvp.info.

Глава правительства отметил, что "каждый, кто решит каким-либо образом атаковать Польшу, польскую территорию или польское воздушное пространство, всегда должен будет считаться с адекватной реакцией".

"Каждый, кто захочет каким-либо образом атаковать Польшу, будет адекватно наказан, как это было в ночь 10 сентября", - заявил премьер по итогам заседания Совета национальной безопасности.

Туск заверил, что Польша будет "очень точно и пристально следить за событиями на восточной границе, связанных с военными учениями России и Беларуси "Запад".

"Ничто не избежит нашего внимания, и мы, конечно, будем информировать обо всем наших союзников", - сказал глава правительства.

Премьер подчеркнул, что польские власти "не считают, а абсолютно уверены, что за этой провокацией стоит Россия".

"Мы отвергаем все манипуляции и дезинформацию, которые намекают, что за атакой стоит Украина. Ответственность лежит на Российской Федерации", - подчеркнул Туск.

Дроновая провокация России

В ночь на 10 сентября около 20 российских ударных беспилотников вторглись в воздушное пространство Польши.

Воздушные силы Польши и стран-союзниц по НАТО задействовали для сбития истребители F-35, F-16 и вертолеты Mi-24, М-17 и Black Hawk.

В целом были сбиты только 4 беспилотника, а по итогам атаки польские военные обнаружили обломки 16 дронов.

Часть беспилотников была нацелена на логистический хаб в Жешуве, где размещен узел для поставок оружия Украине.

После налета, главы МИД стран Люблинского треугольника призвали партнеров срочно усилить ПВО Украины из-за эскалации войны и напряженности ситуации.

Президент Владимир Зеленский предложил странам Европы присоединиться к новой программе по изготовлению дронов-перехватчиков вражеских беспилотников.

