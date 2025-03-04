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Туск подтвердил приостановку поставок помощи США в Украину через хаб в Польше

Вторник 04 марта 2025 14:20
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Туск подтвердил приостановку поставок помощи США в Украину через хаб в Польше Фото: Премьер-министр Польши Дональд Туск (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что сообщения с границы подтверждают информацию о прекращении военной помощи США Украине. В связи с этим правительству придется принять экстренные меры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polska Agencja Prasowa и The Guardian.

Дональд Туск прокомментировал прекращение военной помощи Украине со стороны США, отметив, что сообщения с границы, поступающие из польского хаба в Ясенке, подтверждают информацию о решении Белого дома.

Туск в своем вступительном слове подчеркнул, что Европа сталкивается с "беспрецедентными" рисками, которые могут стать одними из крупнейших за последние десятилетия, особенно в контексте безопасности.

Он призвал министров своего коалиционного правительства отложить партийные разногласия, поскольку в ближайшее время могут потребоваться "чрезвычайные" меры.

Он отметил, что решение США приостановить военную помощь Украине и возможный пересмотр санкций против России ставят Европу в сложное положение.

Туск добавил, что сообщения с польско-украинской границы и логистического узла в Жешуве-Ясенике подтверждают выполнение этого решения, что ухудшает ситуацию для Украины и Польши.

Несмотря на сложные обстоятельства, Туск заявил, что Польша готова активизировать свою деятельность в Европе, чтобы укрепить оборонные возможности, в то же время не забывая о важности поддержания хороших трансатлантических отношений и сотрудничества с США.

Напомним, что президент США Дональд Трамп принял решение приостановить предоставление военной помощи Украине, в частности боеприпасов, транспортных средств и другого оборудования, которые были утверждены во времена президентства Джо Байдена.

Об этом сообщили западные СМИ со ссылкой на источники в Белом доме.

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