Туск назвал условия, при которых Польша будет сбивать российские самолеты

Польша не будет колебаться в случае нарушения ее воздушного пространства. Объекты, которые представляют угрозу и входят в территорию Польши, будут сбиваться без обсуждений.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы примем решение сбить летящие объекты, когда они нарушат нашу территорию и будут находиться над Польшей - здесь абсолютно нет обсуждения", - сказал Туск.
Однако он отметил, что в менее однозначных случаях требуется дополнительная осторожность.
"Когда мы имеем дело с ситуациями, которые не совсем ясны, такими как недавний полет российских истребителей над платформой Petrobaltic - но без нарушения, потому что это не наши территориальные воды - вы действительно должны дважды подумать, прежде чем принимать решения, которые могут спровоцировать очень острую фазу конфликта", - пояснил премьер-министр.
Туск подчеркнул, что Польша должна быть уверена в поддержке союзников. "Я также должен быть абсолютно уверен... что все союзники будут относиться к этому точно так же, как и мы", - добавил он.
По словам премьера, совместные действия стран НАТО являются ключом к предотвращению дальнейшей эскалации. Польша рассчитывает, что альянс будет действовать единой позицией в ответ на провокации Москвы.
Эстония сообщила о нарушении своего воздушного пространства тремя российскими истребителями 19 сентября. В Таллинне заявили, что это усиливает тревогу среди стран НАТО и демонстрирует проверку готовности альянса.
Совет Безопасности ООН 22 сентября соберется для обсуждения инцидента.
Польша зафиксировала проникновение более 20 российских дронов в свое воздушное пространство в ночь с 9 на 10 сентября. Впервые истребители НАТО сбили четыре дрона. До этого польские военные лишь наблюдали за российскими дронами и ракетами ожидая, что они снова залетят в Украину, где и взорвутся.
Кроме того, два российских истребителя нарушили зону безопасности буровой платформы Petrobaltic в Балтийском море.
Варшава рассматривает эти действия как последовательные провокации со стороны России. Они создают угрозу не только для самой Польши, но и для всего восточного фланга НАТО.