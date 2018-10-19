Верховний суд ЄС зобов'язав Польщу зупинити дію судового закону

Фото: суд ЄС (flickr.com/Katarina Dzurekova)

У рамках судової реформи в Польщі почали звільняти суддів Верховного суду

Верховний суд Європейського союзу (ЄС) зобов'язав Польщу скасувати закон, який змушує достоково виходить на пенсію суддів Верховного суду. про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Крім того, суд ЄС вирішив, що Польща має відновити на посадах тих суддів, хто вже звільнився.

Як зазначає Reuters, судова заборона, винесена Європейським судом на прохання Європейської комісії, є ударом для правого керівництва Польщі, яке цього місяця почало призначення нових суддів.

"Польща повинна негайно призупинити застосування положень національного законодавства, що стосуються зниження пенсійного віку для суддів Верховного суду", - сказано у заяві суду ЄС.

Нагадаємо, у вересні 2018 року Європейська комісія вирішила подати до суду Євросоюзу позов на Польщу після прийняття судової реформи. Єврокомісію, зокрема, не влаштовує те, що 27 із 72 суддів Верховного суду Польщі повинні піти на пенсію.