ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Верховний суд ЄС зобов'язав Польщу зупинити дію судового закону

Новини » Політика    19.10.2018 - 16:46
Фото: суд ЄС (flickr.com/Katarina Dzurekova)
Фото: суд ЄС (flickr.com/Katarina Dzurekova)

У рамках судової реформи в Польщі почали звільняти суддів Верховного суду

Верховний суд Європейського союзу (ЄС) зобов'язав Польщу скасувати закон, який змушує достоково виходить на пенсію суддів Верховного суду. про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Крім того, суд ЄС вирішив, що Польща має відновити на посадах тих суддів, хто вже звільнився.

Як зазначає Reuters, судова заборона, винесена Європейським судом на прохання Європейської комісії, є ударом для правого керівництва Польщі, яке цього місяця почало призначення нових суддів.

"Польща повинна негайно призупинити застосування положень національного законодавства, що стосуються зниження пенсійного віку для суддів Верховного суду", - сказано у заяві суду ЄС.

Нагадаємо, у вересні 2018 року Європейська комісія вирішила подати до суду Євросоюзу позов на Польщу після прийняття судової реформи. Єврокомісію, зокрема, не влаштовує те, що 27 із 72 суддів Верховного суду Польщі повинні піти на пенсію. 

У Польщі запідозрили церкву в заклику голосувати за правлячу партію Єврокомісія направила скаргу проти Польщі до суду ЄС
Новини України ПольшаСудова реформа Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся