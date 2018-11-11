Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

Туск вважає, що чинні лідери Польщі загрожують незалежності нації

Голова Європейської ради Дональд Туск назвав чинних лідерів Польщі "сучасними більшовиками". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як зазначається, Туск, який є імовірним кандидатом у президенти на виборах у Польщі у 2020 році, виступив в місті Лодзь напередодні 100-річчя відновлення польської держави після завершення Першої світової війни.

У ході виступу Туск, який раніше очолював польський уряд, назвав чинних лідерів Польщі "сучасними більшовиками", які загрожують незалежності нації.

"Той, хто сьогодні в Польщі діє проти нашої сильної позиції в об'єднаній Європі, насправді діє проти незалежності Польщі", - сказав Туск.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на думку Туска, президент США Дональд Трамп виступає проти єдиної і сильної Європи.

Додамо, раніше Туск під час свого виступу на Конгресі Європейської народної партії 8 листопада заявив, що якщо хтось підтримує агресію Російської Федерації в Україні, то не може називатись християнським демократом.