Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

Туск считает, что действующие лидеры Польши угрожают независимости нации

Председатель Европейского совета Дональд Туск назвал действующих лидеров Польши "современными большевиками". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как отмечается, Туск, который является вероятным кандидатом в президенты на выборах в Польше в 2020 году, выступил в городе Лодзь накануне 100-летия восстановления польского государства после окончания Первой мировой войны.

В ходе выступления Туск, который ранее возглавлял польское правительство, назвал действующих лидеров Польши "современными большевиками", которые угрожают независимости нации.

"Тот, кто сегодня в Польше действует против нашей сильной позиции в объединенной Европе, на самом деле действует против независимости Польши", - сказал Туск.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по мнению Туска, президент США Дональд Трамп выступает против единой и сильной Европы.

Добавим, ранее Туск во время своего выступления на Конгрессе Европейской народной партии 8 ноября заявил, что если кто-то поддерживает агрессию Российской Федерации в Украине, то он не может называться христианским демократом.