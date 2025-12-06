Туск намекнул на участие президента Польши в "событиях, оплаченных РФ"

Как пишет издание, в эту пятницу Туск раскритиковал оппозицию за отказ поддержать законопроект о регулировании криптовалют, которыми, по его словам, пользуется РФ для политического влияния.

В частности, на заседании совета "Гражданской коалиции", которую возглавляет премьер, он отреагировал на пятничные события в Сейме, а именно: предоставление депутатам секретной информации о государственной безопасности, а также неспособность Палаты отклонить президентское вето на законопроект о криптоактивах.

Глава польского правительства отметил, что несколько сотен субъектов, работающих на рынке криптовалют, напрямую связаны с Россией и Беларусью.

Он также сообщил, сторонники партии "Право и справедливость" (PiS) спрашивали его, почему с этим ничего не делают, на что Туск добавил:

"Потому что нет никакого правового регулирования. Потому что мы хотели ввести законодательство, которое позволило бы государству предотвращать катастрофы и блокировать действия, явно направленные на интересы и безопасность государства", - сказал премьер.

Далее Туск заявил, что некоторые из польских депутатов "получили выгоду от спонсорства главной компании на рынке криптовалют и организовывали крупные политические мероприятия за деньги операторов этого рынка".

Причем он утверждает, что на эти мероприятия были приглашены "бывший президент (Анджей Дуда - ред.), нынешний президент (Кароль Навроцкий - ред.), премьер-министр (Матеуш - ред.) Моравецкий и бог знает кого еще, но в целом самую верхушку".

"Как это возможно, что за деньги компании, которая была создана на преступные деньги, а затем была спасена российскими деньгами, российской мафией и российскими службами, люди из партии PiS развлекались или организовывали свою публичную жизнь и мероприятия?" – резюмировал Туск, имея в виду бывшую партию власти.