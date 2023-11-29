Туск о бездействии из-за ситуации на границе Польши: цинично разыграли украинскую карту

"Я, например, сегодня встречаюсь с экспертами и теми политиками, которые будут заниматься этими вопросами. Также сегодня после обеда у нас все равно будет брифинг по вопросу перевозчиков и протеста на украинской границе", - рассказал он о своих шагах в решении этой проблемы.

По мнению Туска, такую бездеятельность нельзя простить, потому что таким образом под угрозой польско-украинские отношения и осутствует элементарная забота о польских интересах.

"Это правительство ставит нас всех в очень сложную ситуацию. Партия "Право и справедливость", Моравецкий и Качиньский фатально, очень по-дилетантски, непрофессионально и к тому же цинично разыграли украинскую карту", - отметил политик.

По его словам, "с Украиной надо жить в дружбе, поддержке, но при этом не пренебрегать польскими интересами".

"Они полностью этим пренебрегли, а когда поняли, что это разозлило людей, начали разыгрывать антиукраинскую карту, а потом вообще отвернулись от проблемы на границе", - добавил Туск, уточнив, что сначала польское правительство демонстрировало "радикально проукраинскую позицию, полностью забывая о польских интересах", в связи с чем сейчас под угрозой "фундаментальные интересы Польши", в частности, отношения с Украиной, Россией, Европой.

Выборы в Польше

Парламентские выборы в Польше прошли 15 октября. По их результатам определяются 460 членов Сейма (нижняя палата) и 100 сенаторов (верхняя палата).

Ранее лидер польской оппозиции и глава блока "Гражданская коалиция" Дональд Туск заявил о победе на выборах и готовности сформировать новое правительство. При этом, союзники Туска подписали коалиционный пакт, но новая коалиция сформируется в декабре. На данный момент президент Анджей Дуда назначил действующего премьер-министра Матеуша Моравецкого, чтобы тот сделал первую попытку сформировать правительство.

Если Моравецкий потерпит неудачу в этом вопросе, решение будет передано в парламент, который должен назначить Туска. Согласно парламентской процедуре, победитель выборов может вступить в должность уже 11 декабря.