Туск про бездіяльність через ситуацію на кордоні Польщі: цинічно розіграли українську карту

"Я, наприклад, сьогодні зустрічаюся з експертами та тими політиками, які займатимуться цими питаннями. Також сьогодні після обіду у нас все одно буде брифінг щодо перевізників та протесту на українському кордоні", - розповів він про свої кроки у вирішенні цієї проблеми.

На думку Туска, таку бездіяльність не можна пробачити, бо таким чином під загрозою польсько-українські відносини і відсутня елементарна турбота про польські інтереси.

"Цей уряд ставить нас усіх у дуже складну ситуацію. Партія "Право і справедливість", Моравецький та Качинський фатально, дуже дилетантськи, непрофесійно і до того ж цинічно розіграли українську карту", - зазначив політик.

За його словами, "з Україною треба жити у дружбі, підтримці, але при цьому не нехтувати польськими інтересами".

"Вони повністю цим знехтували, а коли зрозуміли, що це розлютило людей, почали розігрувати антиукраїнську карту, а потім взагалі відвернулися від проблеми на кордоні", - додав Туск, уточнивши, що спочатку польський уряд демонстрував "радикально проукраїнську позицію, повністю забуваючи про польські інтереси", у зв'язку з чим зараз під загрозою "фундаментальні інтереси Польщі", зокрема, стосунки з Україною, Росією, Європою.

Вибори у Польщі

Парламентські вибори в Польщі відбулися 15 жовтня. За їх результатами визначаються 460 членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата).

Раніше лідер польської опозиції та голова блоку "Громадянська коаліція" Дональд Туск заявив про перемогу на виборах і готовність сформувати новий уряд. При цьому, союзники Туска підписали коаліційний пакт, але нова коаліція сформується у грудні. На даний момент президент Анджей Дуда призначив чинного прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, щоб той зробив першу спробу сформувати уряд.

Якщо Моравецький зазнає невдачі у цьому питанні, рішення буде передано до парламенту, який має призначити Туска. Згідно з парламентською процедурою, переможець виборів може вступити на посаду вже 11 грудня.