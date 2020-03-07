ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Туреччина отримає підтримку, якщо перестане шантажувати ЄС мігрантами, - Єврокомісар

Новини » Політика     07.03.2020 - 10:54
Туреччина отримає підтримку, якщо перестане шантажувати ЄС мігрантами, - Єврокомісар
Фото: мігранти на кордоні з Грецією (twitter.com / 3Groter)

Однак підтримка Євросоюзу буде значно меншою, ніж раніше

Єврокомісар Йоганнес Ган заявив про готовність Євросоюзу надати додаткову підтримку Туреччині з біженцями, якщо вона перестане використовувати мігрантів для шантажу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt.

За словами Гана, у Євросоюзі очікують на закінчення політики шантажу Туреччини, яка відправляє тисячі мігрантів у напрямку кордонів ЄС. Лише після цього Брюссель буде готовий надати фінансову допомогу для підтримки біженців в Туреччині.

Однак, Єврокомісар зауважив, що допомога буде "значно меншою, ніж та, що надавалася за останні чотири роки". Він пояснив це тим, що багато соціальних об'єктів для біженців вже було збудовано в Туреччині й не потребують нового фінансування.

"ЄС прагне збалансованого фінансування, яке враховує інші важливі країни, такі як Ліван та Йорданія. Обидві країни приймають значно більше біженців з розрахунку на кількість їхнього населення, ніж Туреччина", - додав Ган.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що міграційні правила між Анкарою та Європейським союзом не працюють і повинні бути переглянуті. Таку позицію він висловив у телефонні розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Також РБК-Україна писало, що Меркель розкритикувала рішення турецького президента Ердогана щодо відкриття кордону для біженців з Сирії. Меркель вважає "абсолютно неприйнятним те, що Анкара намагається перекласти свої проблеми на біженців".

У Греції відбулися масові демонстрації на підтримку біженців Туреччина направила тисячу спецназівців на кордон з Грецією через біженців
Новини України ЕврокомиссияТурцияМігранти
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся