Туреччина отримає підтримку, якщо перестане шантажувати ЄС мігрантами, - Єврокомісар

Фото: мігранти на кордоні з Грецією (twitter.com / 3Groter)

Однак підтримка Євросоюзу буде значно меншою, ніж раніше

Єврокомісар Йоганнес Ган заявив про готовність Євросоюзу надати додаткову підтримку Туреччині з біженцями, якщо вона перестане використовувати мігрантів для шантажу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt.

За словами Гана, у Євросоюзі очікують на закінчення політики шантажу Туреччини, яка відправляє тисячі мігрантів у напрямку кордонів ЄС. Лише після цього Брюссель буде готовий надати фінансову допомогу для підтримки біженців в Туреччині.

Однак, Єврокомісар зауважив, що допомога буде "значно меншою, ніж та, що надавалася за останні чотири роки". Він пояснив це тим, що багато соціальних об'єктів для біженців вже було збудовано в Туреччині й не потребують нового фінансування.

"ЄС прагне збалансованого фінансування, яке враховує інші важливі країни, такі як Ліван та Йорданія. Обидві країни приймають значно більше біженців з розрахунку на кількість їхнього населення, ніж Туреччина", - додав Ган.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що міграційні правила між Анкарою та Європейським союзом не працюють і повинні бути переглянуті. Таку позицію він висловив у телефонні розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Також РБК-Україна писало, що Меркель розкритикувала рішення турецького президента Ердогана щодо відкриття кордону для біженців з Сирії. Меркель вважає "абсолютно неприйнятним те, що Анкара намагається перекласти свої проблеми на біженців".