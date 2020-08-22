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Туреччина відкрила найбільше родовище природного газу в Чорному морі, - Ердоган

Стамбул, Субота 22 серпня 2020 07:56
Туреччина відкрила найбільше родовище природного газу в Чорному морі, - Ердоган
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (kremlin.ru)
Автор: Инна Собора

Відкрито родовище природного газу об'ємом 320 млрд кубометрів

Туреччина відкрила найбільше в своїй історії родовище природного газу в Чорному морі. Бурове судно "Фатіх" відкрило в зоні Tuna-1 родовище природного газу об'ємом 320 мільярдів кубометрів.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, пише "Анадолу".

Він зазначив, що в зоні Tuna-1 завершено всі необхідні тестові і інженерні роботи.

"Дані з свердловини вказують на високу ймовірність виявлення в тому ж регіоні нових родовищ газу. Тобто резерви, виявлені в першій свердловині можуть бути тільки частиною багатих ресурсів", - сказав президент.

За словами Ердогана, Туреччина почне користуватися газом, як тільки почне його викачувати.

"Наша мета - в 2023 році передати чорноморський газ в користування народу", - додав він.

Раніше повідомлялося, що при успішній видобутку газу в Чорному морі Туреччина перестане сильно потребувати російському газопроводі "Турецький потік".

РБК-Україна писало, що на початку січня 2020 року Греція і Північна Македонія почали отримувати російський газ по "Турецькому потоку".

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