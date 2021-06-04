ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Туреччина виявила в Чорному морі ще одне велике газове родовище, - Ердоган

Новость на русском →
Анкара, П'ятниця 04 червня 2021 21:17
Туреччина виявила в Чорному морі ще одне велике газове родовище, - Ердоган Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про виявлення нового родовища природного газу в Чорному морі. Його запаси оцінюються в 135 млрд кубометрів.

Про це повідомило турецьке видання Anadolu.

"Наше бурове судно "Фатіх" виявило нове родовище природного газу об'ємом 135 млрд кубометрів у свердловині Амасра-1 на ділянці "Сакар'я" в Чорному морі", - цитує видання Ердогана.

Президент пояснив, що тепер загальний обсяг відкритих Туреччиною родовищ у Чорному морі досяг 540 млрд кубометрів. Він також зазначив, що видобуток і доставлення газу з нового родовища буде здійснюватися в три етапи.

Нагадаємо, в кінці 2020 року Туреччина продовжила роботу розвідувального судна Oruç Reis в спірних водах Східного Середземномор'я на пів року. Разом з ним працювали ще два судна геологічної розвідки Ataman і Cengiz Han.

Як повідомляло РБК-Україна, в кінці жовтня 2020 го Туреччина розширила розвідку корисних копалин на спірній з Грецією і Кіпром шельфі. В Афінах розкритикували Анкару за такі дії і пообіцяли подати скаргу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Турция газ Реджеп Тайіп Ердоган
NEWS
Зеленський хоче винести на референдум питання про статус олігархів в Україні
Зеленський хоче винести на референдум питання про статус олігархів в Україні
DAILY
Ціни набрали висоту. Чи дорожчатимуть продукти харчування та імпортні товари
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ціни набрали висоту. Чи дорожчатимуть продукти харчування та імпортні товари