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Туреччина навесні почне прокладку газопроводу до родовища в Чорному морі

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Анкара, Понеділок 22 листопада 2021 14:20
Туреччина навесні почне прокладку газопроводу до родовища в Чорному морі Фото: міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіх Денмез (twitter.com/fatih_donmez)
Автор: Юлія Бойко

Туреччина навесні 2022 року почне прокладку газопроводу до родовища "Сакар'я". Це велике родовище газу, знайдене в акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.

Як заявив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіх Денмез, інженерні роботи на газовому родовищі вже завершені.

"Ми виконали всі інженерні роботи. Ми розмістили замовлення на високоякісні труби. Ми будемо виконувати цю роботу разом з компанією, яка є експертом у своїй галузі і має високий рівень компетенції. Сподіваюся, що ми проведемо перше зварювання, помістивши труби під воду навесні 2022 року", - зазначив міністр.

Він також зазначив, що навесні в акваторію прибуде четверте бурове судно.

Нагадаємо, влітку президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що в Чорному морі виявили нове родовище природного газу, запаси якого оцінюються в 135 млрд кубометрів.

До цього було відкрито родовище із запасами газу об'ємом 320 млрд кубометрів.

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Чорне море Турция Газ
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