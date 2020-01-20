Україна і Туреччина розпочали черговий раунд переговорів щодо вільної торгівлі

У понеділок, 20 січня, у столиці Туреччини Анкарі проходить черговий раунд переговорів щодо укладення угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства України в Туреччині.

Як повідомляється, сторони налаштовані на конструктивний діалог та врахування обопільних інтересів у двосторонній торгівлі з метою якнайшвидшого завершення переговорного процесу.

"В Анкарі проходить черговий раунд переговорів з укладення Угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною. Сторони налаштовані

на конструктивний діалог і врахування взаємних інтересів у двосторонній торгівлі з метою якнайшвидшого завершення переговорного процесу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у 2018 році Україна і Туреччина прийняли рішення створення зони вільної торгівлі. Очікувалося, що угода буде підписана до кінця 2018 року.

У березні 2019 року міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що переговори з Україною про ЗВТ знаходяться на останньому етапі. Тоді Чавушоглу заявив, що угода має бути підписана найближчим часом.

У листопаді 2019 року заступник міністра розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка заявив, що на даний момент немає точних термінів підписання угоди між країнами.

Також він зазначив, що крім ЗВТ з Туреччиною на порядку денному для України стоять угоди з Північної Македонією, Сербією і Великобританією.