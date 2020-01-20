Украина и Турция начали очередной раунд переговоров относительно свободной торговли

В понедельник, 20 января, в столице Турции Анкаре проходит очередной раунд переговоров относительно заключения соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Турции.

Как сообщается, стороны настроены на конструктивный диалог и учет обоюдных интересов в двусторонней торговле с целью скорейшего завершения переговорного процесса.

"В Анкаре проходит очередной раунд переговоров по заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией. Стороны настроены

на конструктивный диалог и учета обоюдных интересов в двусторонней торговле с целью скорейшего завершения переговорного процесса", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2018 году Украина и Турция приняли решение создании зоны свободной торговли. Ожидалось, что соглашение будет подписано до конца 2018 года.

В марте 2019 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что переговоры с Украиной о ЗСТ находятся на последнем этапе. Тогда Чавушоглу заявил, что соглашение должно быть подписано в ближайшее время.

В ноябре 2019 года замминистра развития, экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что на данный момент нет точных сроков подписания соглашения между странами.

Также он отметил, что кроме ЗСТ с Турцией на повестке дня для Украины стоят соглашения с Северной Македонией, Сербией и Великобританией.