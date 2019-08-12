Туреччина розглядає можливість придбання російських винищувачів

Фото: Су-35 (Wikipedia)

США відмовили Туреччині у продажу винищувачів F-35 після закупівлі Анкарою у Росії зенітно-ракетних систем

Туреччина розглядає можливість покупки російських винищувачів Су-35 після припинення членства в американській програмі винищувачів F-35. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Yeni Safak.

За інформацією видання, у Міноборони Туреччини звернулися особи, відповідальні за закупівлі для збройних сил країни, із проханням розглянути пропозицію Росії щодо продажу Су-35.

Якщо оборонне відомство схвалить цю закупівлю, почнуться офіційні переговори Туреччини з "Рособоронекспортом".

У липні голова "Ростеху" Сергій Чемезов заявив про готовність Росії продавати Туреччині багатоцільові винищувачі Су-35, він пообіцяв опрацювати питання, якщо "турецькі колеги виявлять бажання".

Раніше Сполучені Штати виключили Туреччину з програми з надання винищувачів F-35 після придбання Анкарою російських зенітно-ракетних систем С-400.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина звернеться до інших країн для придбання винищувачів, якщо Сполучені Штати не будуть продавати їй літаки F-35.