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Ердоган заявив, що знайде альтернативу американським винищувачам F-35

Новини » Політика    27.07.2019 - 04:29
Ердоган заявив, що знайде альтернативу американським винищувачам F-35
Фото: Реджеп Таїп Ердоган (Stringer/Getty Images)

Свої винищувачі Туреччині вже запропонувала Москва

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина звернеться до інших країн для покупки винищувачів, якщо Сполучені Штати не будуть продавати їй літаки F-35. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ердоган, публічно говорячи про напружені відносини зі США зазначив, що Туреччина може також зі свого боку переглянути питання про придбання вдосконаленого літака американської компанії Boeing.

"Ви не даєте нам F-35? Добре, тоді вибачте нас, але нам знову доведеться вжити заходів і з цього питання, ми звернемося в інше місце. Навіть якщо ми не отримаємо F-35, ми купуємо у США 100 сучасних літаків Boeing, угода підписана ... зараз прибув один з літаків Boeing, і ми здійснюємо платежі, ми хороші клієнти. Але, якщо так буде продовжуватися, нам доведеться переглянути це", - підкреслив президент Туреччини.

Російський державний конгломерат "Ростех" вже заявив, що Москва буде готова поставляти свої літаки Су-35 в Туреччину, якщо Анкара попросить їх. Однак турецькі чиновники заявили, що поки не ведуть переговори з Москвою про альтернативи літакам F-35.

Минулого тижня Сполучені Штати заявили, що вони виключають союзника НАТО Туреччину з програми F-35 після того, як Анкара придбала і отримала російські засоби протиракетної оборони С-400, які Вашингтон розглядає як загрозу.

Нагадаємо, раніше Ердоган повідомив, що Анкара почне використовувати російські зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) С-400 навесні 2020 року.

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