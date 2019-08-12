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Турция рассматривает возможность покупки российских истребителей

Новости » Политика    12.08.2019 - 00:24
Турция рассматривает возможность покупки российских истребителей
Фото: Су-35 (Wikipedia)

США отказали Турции в продаже истребителей F-35 после закупки Анкарой у России зенитно-ракетных систем

Турция рассматривает возможность покупки российских истребителей Су-35 после приостановки членства в американской программе истребителей F-35. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Yeni Safak.

По информации издания, в Минобороны Турции обратились лица, ответственные за закупки для вооруженных сил страны, с просьбой рассмотреть предложение России по продаже Су-35.

Если оборонное ведомство одобрит данную закупку, начнутся официальные переговоры Турции с "Рособоронэкспортом".

В июле глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил о готовности России продавать Турции многоцелевые истребители Cу-35, он пообещал проработать вопрос, если "турецкие коллеги изъявят желание".

Ранее Соединенные Штаты исключили Турцию из программы по предоставлению истребителей F-35 после покупки Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция обратится к другим странам для покупки истребителей, если Соединенные Штаты не будут продавать ей самолеты F-35.

Трамп заявил, что не обвиняет Турцию в покупке С-400 Эрдоган рассказал о планах Турции по использованию С-400
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