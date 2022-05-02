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Туреччина розраховує використовувати видобутий на дні Чорного моря газ з 2023 року

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Туреччина, Понеділок 02 травня 2022 04:28
Туреччина розраховує використовувати видобутий на дні Чорного моря газ з 2023 року Фото: турецьке судно освоює газове родовище в Чорному морі (aa.com.tr)
Автор: Володимир Костирін

Міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіх Дьонмез заявив, що країна розраховує вже наступного року почати використовувати природний газ, найбільші поклади якого (обсягом 320 мільярдів кубометрів) були відкриті в Чорному морі в зоні Tuna-1 влітку 2020-го.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Takvim.

Туреччина проводить роботи з видобутку газу з глибини тисячі метрів під Чорним морем і його транспортування.

"Вже через рік в ці дні ми, якщо все складеться, зможемо користуватися вдома газом власного видобутку", - сказав глава Міненерго Туреччини.

Дьонмез додав, що країна має намір використовувати підземні ресурси повною мірою, і залучати їх до своєї економіки.

Нагадаємо, що окреслені главою відомства плани співзвучні із заявленою після виявлення родовища газу в Чорному морі президентом Туреччини Реджепом Ердоганом метою - у 2023 році передати чорноморський газ у користування турецьким громадянам.

Також ми писали, що раніше у квітні Ердоган заявив, що Туреччина готова збільшити постачання газу до Австрії, і зазначив, що мова йде про родовища в Каспійському і Східно-середземноморських басейнах.

Про те, як Євросоюз може зупинити війну в Україні, ввівши ембарго на російську нафту і газ, - в матеріалі РБК-Україна.

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Чорне море Турция Газ
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