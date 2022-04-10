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Туреччина готова збільшити постачання газу до Австрії, - Ердоган

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Анкара, Неділя 10 квітня 2022 20:51
Туреччина готова збільшити постачання газу до Австрії, - Ердоган Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і канцлер Австрії Карл Нехаммер сьогодні провели переговори телефоном. В ході бесіди турецький лідер заявив про готовність збільшити постачання Відні природного газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Sabah.

Ердоган під час розмови заявив про очікування відновлення сформованих механізмів відносин між Туреччиною і ЄС. Турецький лідер наголосив на необхідності прогресу в лібералізації візового режиму та початку переговорів щодо оновлення митних правил.

Президент Туреччини також заявив про готовність збільшити постачання газу до Австрії. За його словами, мова йде про родовища в Каспійському і Східносередземноморському басейнах.

Ердоган зазначив, що Туреччина може розширити співпрацю з Австрією, яка може стати розподільним центром газу в Європі.

Нагадаємо, раніше Італія заявила про збільшення закупівлі газу в Алжирі для відмови від постачання з Росії.

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