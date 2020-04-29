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Туреччина пройшла пік епідемії коронавірусу

Новини » Коронавірус     29.04.2020 - 18:37
Туреччина пройшла пік епідемії коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За словами глави МОЗ, в Туреччині рівень летальності від коронавірусу є найнижчим в Європі

Глава Міністерства охорони здоров'я Турецької Республіки Фахреттин Коджа заявив, що Туреччина пройшла пік епідемії коронавірусу. Про це передає Milliyet.

При цьому він додав, що в країні число смертей є найнижчим в Європі.

"Рівень летальності від коронавіруса в Туреччині є найнижчим в Європі. Пік пандемії в країні пройшов. При дотриманні обмежувальних заходів, до кінця травня зростання хворих не очікується", - заявив Коджа.

За словами міністра, близько 60% заражених проживають в Стамбулі, і великим успіхом влади є те, що вдалося стримати поширення коронавіруса у 20-мільйонному мегаполісі. Він додав, що близько 6% заражених в країні складають медпрацівники.

Нагадаємо, про перший випадок COVID-19 Туреччина повідомила 10 березня. 24 квітня число заражених перевищила 100 тисяч.

Крім того, президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив комендантську годину в країні на період травневих свят.

Раніше Туреччина спростила обмежувальні заходи з міжнародних вантажних автомобільних перевезень. Водії, які не мають симптомів COVID-19, можуть здійснювати перевезення без дотримання 14 днів карантину.

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