ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Туреччині коронавірус виявили у понад 100 тис. осіб

Новини » Коронавірус     24.04.2020 - 12:09
У Туреччині коронавірус виявили у понад 100 тис. осіб
Ілюстративне фото (flickr)

Про перший випадок COVID-19 Туреччина повідомила 10 березня

У Туреччині зафіксували понад 100 тис. заражень коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я країни.

За останню добу було виявлено 3116 випадків інфікування. За день до цього - 3083 випадки. Загалом динаміка зростання щоденних заражень у Туреччині поступово покращується. Загальна кількість хворих у країні сягнула 101 тис. 790 осіб.

23 квітня МОЗ Туреччини повідомив про 115 нових смертей від інфекції. За день до цього померли 117 осіб. Число летальних випадків від коронавірусу знижується з 17 квітня. Загальне число смертей в країні - 2491. Рівень летальності становить трохи більше 2,4%.

Також щодня зростає кількість пацієнтів, які одужали від вірусу. Наразі таких людей майже 18,5 тис.

Нагадаємо, про перший випадок зараження COVID-19 Туреччина повідомила 10 березня. На початку квітня число хворих досягло 15 тис. осіб. Тоді ж у Туреччині ввели комендантську годину.

Пізніше, для боротьби з поширенням коронавіруса, у двох найбільших містах Туреччини - Стамбулі і Анкарі - ввели нові правила користування громадським транспортом.

Більшість країн ЄС пройшли пік коронавірусу, - центр з контролю захворювань Поширення COVID-19 може значно сповільнитися влітку, - Білий дім
Новини України ТурцияКоронавірус
News
On Top