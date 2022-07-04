Туреччина приєднається до договору про Шпіцберген: що це означає

Туреччина прийняла рішення приєднатися до договору про Шпіцберген, який дозволить туркам купувати нерухомість, право на проживання та рибальство на архіпелазі й в його територіальних водах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet News .

Підписаний президентом Реджепом Таїпом Ердоганом законопроект про договір був направлений в офіс спікера парламенту. Якщо Туреччина буде включена в договір, підписаний в Парижі 9 лютого 1920 року, турецькі компанії зможуть працювати в сферах морського судноплавства, промисловості, видобутку корисних копалин і торгівлі на архіпелазі Шпіцберген і в територіальних водах, що знаходяться під суверенітетом Норвегії.

Також відповідно до законопроекту, турецькі вчені отримають можливість проводити наукові дослідження на створюваній турецькій науковій станції. На думку експертів, приєднання Туреччини до цього договору ще більше зміцнить її інтерес до арктичного регіону.

Договір стосується встановлення деяких домовленостей щодо архіпелагу Шпіцберген між Норвегією, США, Данією, Францією, Італією, Японією, Нідерландами, Великою Британією, Ірландією та Швецією.