Турция присоединится к договору о Шпицбергене: что это означает

Турция приняла решение присоединиться к договору о Шпицбергене, который позволит туркам приобретать недвижимость, право на проживание и рыболовство на архипелаге и в его территориальных водах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet News .

Подписанный президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом законопроект о договоре был направлен в офис спикера парламента. Если Турция будет включена в договор, подписанный в Париже 9 февраля 1920 года, турецкие компании смогут работать в сферах морского судоходства, промышленности, добычи полезных ископаемых и торговли на архипелаге Шпицберген и в территориальных водах, находящихся под суверенитетом Норвегии.

Также согласно законопроекту, турецкие ученые получат возможность проводить научные исследования на создаваемой Турецкой научной станции. По мнению экспертов, присоединение Турции к этому договору еще больше укрепит ее интерес к арктическому региону.

Договор касается установления некоторых договоренностей по архипелагу Шпицберген между Норвегией, США, Данией, Францией, Италией, Японией, Нидерландами, Великобританией, Ирландией и Швецией.