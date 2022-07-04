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Турция присоединится к договору о Шпицбергене: что это означает

Фото: Турция присоединится к договору о Шпицбергене (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Турция приняла решение присоединиться к договору о Шпицбергене, который позволит туркам приобретать недвижимость, право на проживание и рыболовство на архипелаге и в его территориальных водах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet News.

Подписанный президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом законопроект о договоре был направлен в офис спикера парламента. Если Турция будет включена в договор, подписанный в Париже 9 февраля 1920 года, турецкие компании смогут работать в сферах морского судоходства, промышленности, добычи полезных ископаемых и торговли на архипелаге Шпицберген и в территориальных водах, находящихся под суверенитетом Норвегии.

Также согласно законопроекту, турецкие ученые получат возможность проводить научные исследования на создаваемой Турецкой научной станции. По мнению экспертов, присоединение Турции к этому договору еще больше укрепит ее интерес к арктическому региону.

Договор касается установления некоторых договоренностей по архипелагу Шпицберген между Норвегией, США, Данией, Францией, Италией, Японией, Нидерландами, Великобританией, Ирландией и Швецией.

Ранее сообщалось, что Россия угрожает Норвегии потерей суверенитета над Шпицбергеном. Все из-за того, что страна отказала пропускать грузы на архипелаг.

Напомним, РБК-Украина писала, что Норвегия еще в конце апреля закрыла порты и границы для российских грузовиков и судов.

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