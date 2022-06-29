В Росії погрожують Норвегії втратою суверенітету над Шпіцбергеном

Російська Федерація погрожує Норвегії тим, що вона нібито може втратити суверенітет над Шпіцбергеном. Усе через те, що країна відмовила пропускати вантажі на архіпелаг.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання " РИА Новости ".

15 червня Норвегія заборонила пропускати вантажі російським поселенням на норвезькому архіпелазі Шпіцберген. Вантаж було зупинено на єдиному пропускному пункті між країнами - Стурскуг.

Про закриття пропускного пункту Норвегія заявила ще у квітні. Росія, зі свого боку, пригрозила країні втратою суверенітету над Шпіцбергеном.

За словами голови конституційного комітету Ради федерації РФ Андрія Клішаса, "норвезький суверенітет над Шпіцбергеном під великим питанням".

Як відзначив віцеспікер Ради федерації Костянтин Косачев, Норвегія порушує Паризький договір від 1920 року, згідно з яким, Норвегія й Росія визнають суверенітет Норвегії над Шпіцбергеном на умовах, що країна не блокуватиме ввіз вантажів.

Додамо, що відповідно до Паризького договору, громадяни всіх договірних сторін мають однаково вільний доступ для будь-якої мети та завдання у води, фіорди

та порти місцевостей й право зупинки в них, у разі, якщо це, не порушує законодавство країни. Норвегія, зі свого боку, заборонила ввезення підсанкційних вантажів, що жодним чином не порушує договір.