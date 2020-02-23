ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Туреччина і Афганістан закривають кордон з Іраном через коронавірус

Новини » Політика     23.02.2020 - 15:41
Туреччина і Афганістан закривають кордон з Іраном через коронавірус
Ілюстративне фото (AFP)

Число жертв вірусу в Ірані досягло восьми чоловік

Туреччина з 23 лютого закриває кордон з Іраном через спалах нового коронавірусу. Про це повідомляє CNN Turk.

За даними Міністерства охорони здоров'я Ірану, число непідтверджених випадків перевищує 700, а кількість інфікованих перевищує 40. Число жертв вірусу в Ірані досягло восьми чоловік.

Відзначимо, що точний період карантину ще не встановлено. Влада країни найближчим часом оголосить, коли буде відкрито сухопутний кордон і чи будуть зупинені залізничні рейси.

За даними TOLO News, Афганістан слідом за Туреччиною закриває кордон з Іраном через коронавируса.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що за останню добу, 22 лютого, число інфікованих коронавірусом за межами материкового Китаю зросла на 202 і досягло показника 1402.

Додамо, в Ірані коронавірусом заразився глава одного з округів Тегерана Мертеза Рахманзаде. За даними іранського державного телебачення, глава 13 округу столиці був госпіталізований з симптомами Коронавірусние захворювання в п'ятницю, 21 лютого. У лікарні тест на коронавірус дав позитивний результат.

У Туреччині зросла кількість жертв землетрусу На кордоні Туреччини та Ірану стався сильний землетрус, є жертви
Новини України ТурцияІранАфганистан
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся