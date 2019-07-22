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Туреччина пообіцяла відповісти на санкції США за купівлю С-400

Новини » Політика    22.07.2019 - 13:05
Туреччина пообіцяла відповісти на санкції США за купівлю С-400
Фото: Мевлют Чавушоглу (mfa.gov.tr)

Напередодні Туреччина почала отримувати перші поставки російських С-400

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара готова дати відповідь в разі введення санкцій з боку Сполучених Штатів через купівлю російських зенітних ракетних комплексів С-400. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TGRT.

За словами Чавушоглу, питання відповідних заходів обговорюється лідерами країн. Також тема відповіді на американські санкцій обговорюється і через дипломатичні канали.

"Якщо США введуть санкції, ми дамо відповідь. Ми не хочемо її реалізовувати. Але якщо США проявлять вороже відношення до нас, ми приймемо відповідний крок", - наголосив глава турецького МЗС.

Зазначимо, що 12 липня Туреччина почала отримувати перші поставки російських ЗРК С-400. Анкара отримуватиме російські комплекси окремими партіями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп планує обговорити з представниками американського Конгресу питання доцільності введення санкцій проти Анкари за купівлю російських ЗРК С-400. За даними джерел, президент США хоче уникнути введення антитурецьких санкцій.

Як писало РБК-Україна, американський Сенат закликав Трампа ввести санкцій проти Туреччини у зв'язку з купівлею російських С-400. Сенатори-республіканці представили резолюцію, в якій заявляють, що президент повинен дотримуватися закону, який передбачає покарання за ведення бізнесу з російськими військовими.

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