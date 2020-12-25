Туреччина отримає 4,5 мільйона доз вакцини Pfizer до кінця березня

Фото: вакцина від коронавірусу (РБК-Україна)

Туреччина домовилася про купівлю вакцини розробки Pfizer. До кінця березня країна отримає 4,5 мільйона доз.

Про це повідомляє Anadolu agency.

Уряд очікує перші 550 тисяч доз до кінця року або на початку січня.

В рамках угоди можлива покупка у Pfizer ще 30 мільйонів доз препарату на тих же умовах, що і в першій угоді.

Раніше сьогодні повідомлялося, що Туреччина буде вимагати наявність негативного тесту на коронавірус у всіх пасажирів авіарейсів. Норма набере чинності з 28 грудня.

Також відомо, що у Британії вакцинували вже понад 600 тисяч пацієнтів. В Ізраїлі щеплення від коронавірусауотримали вже 210 тисяч чоловік.

Крім цього, у Мексиці та Чилі в четвер, 24 грудня, почалася вакцинація населення від коронавірусу. Першими дози препарату Pfizer отримують медики, які працюють з хворими COVID-19.