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У Британії вакцину від коронавірусу отримали вже 600 тисяч осіб

Британія, П'ятниця 25 грудня 2020 21:59
У Британії вакцину від коронавірусу отримали вже 600 тисяч осіб
Автор: Роман Тверденко

У Великобританії вакцину від коронавірусу отримали вже понад 600 тисяч осіб. Більшість з них в Англії.

Про це повідомляє британський уряд.

За даними влади, з 8-го по 20 грудня вакцину в країні отримали понад 616 тисяч осіб. З них 512,5 тисяча чоловік в Англії, 56,7 тисяч - у Шотландії, 22,6 тисяч - на Уельсі і 16,1 - в Північній Ірландії.

Серед тих, хто вакцинувався були лікарі, жителі (від 80 років і старше) і працівники будинків для пристарілих.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі в перші дні вакцинації щеплення від коронавірусу отримали 210 тисяч осіб. З них 74 тисячі були щеплені в четвер.

Також відомо, що в Мексиці та Чилі в четвер, 24 грудня, почалася вакцинація населення від коронавірусу. Першими дози препарату Pfizer отримують медики, які працюють з хворими COVID-19.

Крім цього, президент Володимир Зеленський не виключає платну вакцинацію від коронавіруса в Україні. За словами президента, отримати COVID-вакцину платно зможуть ті, хто може собі це дозволити.

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