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У Мексиці та Чилі почали вакцинацію від коронавірусу

Світ, Четвер 24 грудня 2020 19:40
У Мексиці та Чилі почали вакцинацію від коронавірусу
Фото: вакцинація в Мексиці (debate.com.mx)
Автор: Роман Тверденко

В Мексиці та Чилі в четвер, 24 грудня, почалася вакцинація населення від коронавірусу. Першими дози препарату Pfizer отримують медики, які працюють з хворими COVID-19.

Про це повідомляє AP.

В Мексиці в прямому ефірі ввели першу дозу вакцини від коронавірусу. Її отримала 59-річна медсестра Марія Ірен Мартінез. У Чилі першої прищепленої стала 46-річна медсестра Зулема Рікельме.

Мексика початку вакцинацію після отримання перших трьох тисяч доз вакцини Pfizer з Бельгії. У Чилі доставили 10 тисяч доз препарату. Крім цього, вакцинація почалася і в Коста-Ріці.

Нагадаємо, в США з 14 грудня проводять вакцинацію від коронавірусу препаратом Pfizer. Через тиждень там затвердили використання вакцини Moderna.

Також вакцинація почалася у Великобританії. 27 грудня прищеплювати від коронавіруса почнуть в Євросоюзі.

Сьогодні Міністерство охорони здоров'я України опублікувало план масової вакцинації населення від коронавірусу. Він складається з п'яти етапів і має 9 груп ризику.

У план входять 9 пріоритетних груп: медпрацівники; військовослужбовці; працівники соціальної сфери; особи, які проживають в установах з довгострокового догляду, і працівники таких закладів; літні люди (60+ років); працівники критично важливих структур державної безпеки (ДСНС, Нацполиция, Нацгвардія, СБУ, ЗСУ, МВС).

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