Туреччина буде вимагати негативний тест на COVID у всіх прилітають в країну

Фото: аеропорт Стамбулу (skytraxratings.com)

Туреччина почне вимагати наявність негативного тесту на коронавірус у всіх пасажирів авіарейсів. Норма набере чинності з 28 грудня.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттин Коча також заявив, що прибувають з Британії, Данії та Південної Африки будуть відправлятися на карантин, на додачу до негативного тесту.

Тест на коронавірус повинен бути зроблений не раніше ніж за 72 години до прибуття в Туреччину.

Раніше повідомлялося, що Туреччина підпише угоду з компанією Pfizer і BioNTech на поставку 4,5 мільйона доз вакцини проти COVID-19.

Нагадаємо, понад 40 країн світу обмежили або заборонили в'їзд до Британії через виявлення на території Сполученого Королівства нової мутації коронавіруса. Ця мутація, за даними вчених, є заразней, ніж інші.