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Туреччина отримала оновлені списки українських політв'язнів в РФ

Київ, Понеділок 27 липня 2020 14:15
Туреччина отримала оновлені списки українських політв'язнів в РФ
Фото: посол Туреччини Ягмур Ахмет Гюльдере (minjust.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Україна сподівається на допомогу Туреччини у звільненні політв'язнів

Туреччина отримала оновлені списки українських політичних в'язнів, які утримує Російська Федерація. Питання політв'язнів регулярно обговорюються лідерами Туреччини і Росії.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере.

За його словами, тема українських політичних в'язнів постійно на порядку денному двосторонніх переговорів.

"І ми продовжимо використовувати всі засоби, доступні нам, для того, щоб як тільки можна сприяти вирішенню цієї проблеми. Ми нещодавно отримали оновлені списки, які зараз знаходяться в Анкарі. І ми продовжимо допомагати нашим кримськотатарським та українським друзям в цьому процесі", - зазначив Гюльдере.

Він також розповів, що нещодавно президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган і російський лідер Володимир Путін провели телефонну розмову, і ця тема була на порядку денному. Крім того, Анкара уважно стежить за ситуацією з обшуками й арештами кримських татар на окупованому півострові.

Нагадаємо, на початку липня в результаті масових обшуків на окупованому півострові затримали 6 кримських татар; їх називають нібито фігурантами справи "Хізб-ут-Тахрір".

До цього віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Рєзніков заявив, що черговий етап обміну полоненими не відбувається через низку нестикувань і неузгодженостей у списках.

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