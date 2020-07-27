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Турция получила обновленные списки украинских политзаключенных в РФ

Киев, Понедельник 27 июля 2020 14:15
Турция получила обновленные списки украинских политзаключенных в РФ
Фото: посол Турции Ягмур Ахмет Гюльдере (minjust.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Украина надеется на помощь Турции в освобождении политзаключенных

Турция получила обновленные списки украинских политических заключенных, которые удерживает Российская Федерация. Вопросы политзаключенных регулярно обсуждаются лидерами Турции и России.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере.

По его словам, тема украинских политических заключенных постоянно на повестке дня двусторонних переговоров.

"И мы продолжим использовать все средства, доступные нам, для того, чтобы как только можно содействовать решению этой проблемы. Мы недавно получили обновленные списки, которые сейчас находятся в Анкаре. И мы продолжим помогать нашим крымскотатарским и украинским друзьям в этом процессе", - отметил Гюльдере.

Он также рассказал, что недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин провели телефонный разговор, и эта тема была на повестке дня. Кроме того, Анкара внимательно следит за ситуацией с обысками и задержаниями крымских татар на оккупированном полуострове.

Напомним, в начале июля в результате массовых обысков на оккупированном полуострове задержали 6 крымских татар; их называют якобы фигурантами дела "Хизб-ут-Тахрир".

До этого вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что очередной этап обмена пленными не происходит из-за ряда несостыковок и несогласованностей в списках.

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