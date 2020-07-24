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Резніков пояснив, з чим пов'язані затримки з обміном полоненими

Київ, П'ятниця 24 липня 2020 17:57
Резніков пояснив, з чим пов'язані затримки з обміном полоненими
Фото: Олексій Резніков (facebook.com alex.reznikoff)
Автор: Роман Калиниченко

Процес затягується через торги

Черговий етап обміну полоненими не відбувається через низку нестикувань і неузгодженостей у списках. Процес відкладається, оскільки йдуть торги.

Про це в інтерв'ю журналу "Фокус" заявив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, в гуманітарній групі ТКГ представники РФ пропонують розбивати полонених на категорії - кого підтверджувати на обмін, а кого ні.

"Ми кажемо: "Париж сказав "всіх на всіх", показуємо докази: відповіді родичам "адміністрацій" в'язниць. Але їх віддавати не погоджуються. Натомість просять людей, яких ми реально знайти не можемо, - їх немає в нашій пенітенціарній системі", - говорить Резніков.

Також часто запитують на обмін безвісти зниклих, яких складно ідентифікувати.

"Придумують квоти, формули - йде торг, тому процес відкладається", - пояснив віце-прем'єр.

Резніков також розповів, що іноді представники РФ запрошують на обмін російських громадян, у тому числі офіцерів, затриманих через події на Донбасі.

"В останньому обміні були такі, ми запросили консула РФ, вручили документи і передали на лінії зіткнення. Їх перехід на територію ОРДЛО в черговий раз доводить наявність ефективного контролю РФ на окупованих територіях Донбасу", - додав Резніков.

Нагадаємо, на останньому засіданні ТКГ в Мінську українська сторона передала списки осіб на взаємне звільнення і чекає список від іншої сторони.

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